Hont a jeho dejiny. Je potrebné sa venovať aj dejinám tohto regiónu?

Hont, v minulosti územnosprávna jednotka Uhorska, dnes malebný región na strednom Slovensku. No stále miesto bohaté na históriu.

V polovici októbra 2020 som po dlhšom uvažovaní založil na facebooku stránku Hont a jeho dejiny. Hlavným cieľom je priblížiť dejiny regiónu Hont. Cieľovú skupinu predstavujú hlavne obyvatelia Hontu, ale aj širšia verejnosť, ktorá má záujem sa dozvedieť niečo o dejinách daného regiónu. Tento cieľ by sa mal realizovať skrz príspevky viacerých autorov, na rôzne témy z dejín Hontu, jeho časti a pod. Cieľom stránky je tiež zoskupiť priaznivcov, laických a odborných bádateľov dejín Hontu, ktorým bude poskytnutá možnosť publikovať príspevky na témy podľa vlastného výberu, čím sa dokáže obsiahnuť čo najširšie spektrum tém.

Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že tento nápad vznikol po dlhšom uvažovaní. Dlhšie som nezaregistroval v Honte iniciatívu, ktorá by riešila dejiny ako také. Zaiste môžeme nájsť viacero kultúrnych a osvetových organizácii, iniciatívy na zlepšenie cestovného ruchu, ale nič čo by sa plošne zaoberalo rozmanitou históriou tohto regiónu. V Honte je toho toľko, čo je potrebné skúmať, a čo ak to už niekto skúma, len o tom nevieme? Minimálne pol roka som rozmýšľal, akoby vedel mladý študent histórie, s nadšením a zopár vedomosťami, urobiť niečo pre regionálne dejiny, ktoré sa zdali byť dosť zanedbané. A tak som rozmýšľal, čo sa dá urobiť?

Slovenská časť Hontu tvorí 4/5 z pôvodnej Hontianskej župy.

Ale prečo práve facebook? Chcel som ľuďom priblížiť dejiny Hontu, rýchlo a jednoducho. Chcel som vytvoriť miesto, kde by sa dali priblížiť dejiny Hontu, jeho menších regiónov, miest, dediniek, možno zaujímavé životné príbehy jeho obyvateľov, ukázať zaujímavosti, pamiatky a vzdelať tých, ktorí budú mať záujem sa niečo naučiť. Po mesiaci aktívneho fungovania súdim, že takéto miesto sa pomaličky darí tvoriť.

Koncom októbra som dostal pozitívnu odozvu. Hneď v úvode bola otázka: „...chcete len facebookovú stránku?“ S autorom vznikla podnetná konverzácia, počas ktorej som sa naozaj zamyslel nad tým, kam môže Hont a jeho dejiny smerovať, ale zároveň som sa z časti utvrdil v tom, že moje plánované kroky sú tie správne.

Verím, že facebooková stránka je len začiatok akejsi regionálnej, či možno celokrajinskej spolupráce priaznivcov, laických a odborných bádateľov dejín Hontu.

Na záver len malé zamyslenie, prečo chcem prebudiť v každom aspoň minimálny záujem o dejiny, a prečo budem rád, keď sa každý niečo málo naučí. Prestali sme sa zaujímať o minulosť, slepo vidíme len budúcnosť a prítomnosť nám uteká pred očami tak rýchlo, že si ju nie sme schopný uvedomiť. Ak sa začneme zaujímať o minulosť, budeme schopný vychutnať si prítomnosť a pripraviť sa na budúcnosť, nech už je aká je. :)

Hontianska župa v 19. storočí.