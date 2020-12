Hunt a kráľ Štefan alebo ako súvisí vznik Uhorského kráľovstva s Hontom ?

Možno ste počuli o rytieroch Huntovi a Poznanovi, ktorí pomohli kráľovi Štefanovi pri získaní moci. Kráľ verných rytierov odmenil rozsiahlimi majetkami a .... vznikol Hont. ... Také jednoduché to zase nebolo.

Formovaniu Uhorského kráľovstva predchádzal takmer sto ročný proces. No vynechajme komplikované sťahovanie národov a začnime v roku 955. V Karpatskej kotline už niekoľko desaťročí existuje kmeňový zväz – Uhorsko, na čele s rodom Arpádovcov. Uhorské kniežatstvo, ako kmeňový zväz, sa skladalo z viacerých menších a väčších kniežatstiev, ktoré mali uznávať vládu Arpádovcov, potomkov prvého kniežaťa Arpáda. Medzi nimi sme mohli nájsť aj slovanské kniežatstvá (napr. Nitriansko a Blatensko). Slovania žili usadlým spôsobom života, no naopak niektoré staromaďarské kmene stále podnikali nájazdy na okolité štáty. Zaiste poznáme údajnú modlitbu z týchto čias: „Pred šípmi Maďarov, ochraňuj nás Pane.“ Tento spôsob života Maďarov práve v roku 955 prišiel ku koncu. Staromaďarské kniežatá, Lél (nitrianske knieža), Bulču (knieža v južnom Zadunajsku) a Šúr (pravdepodobne biharské knieža) zaútočili so svojou armádou na Východfranskú ríšu a v auguste 955 začali obliehať Augsburg. Kráľ Oto I. však zareagoval vcelku rýchlo. Už 10. augusta 955 zaútočil na nepriateľskú armádu, ktorú porazil v bitke pri rieke Lech, a jej vodcov dal obesiť. Ani jeden z vodcov nemal potomkov a všetky tri kniežatstvá zabrali Arpádovci. Uhorské knieža Takšoň z dvoch vytvoril údelné kniežatstvá a dosadil do nich synov Gejzu (Biharsko) a Michala (Nitriansko). Bulčuho zadunajsko si v podsate Takšoň pripojil k svojmu kniežatstvu.

Uhorské kniežatstvo pred rokom 955. Farebne sú vyznačené jednotlivé kniežatstvá spolu s menami kniežat. (In. Ottov historický atlas Slovensko)

V roku 970 sa uhorským kniežaťom stal Takšoňov starší syn, Gejza.. Ten v roku 972 inicioval kristinizáciu v krajine. Gejza, jeho syn Vajk (kresťanským menom Štefan), niektoré kniežatá a menšia časť obyvateľstva sa dali pokrstiť. Tento akt znamenal zaiste dobrý dôvod k dynastickým sporom, najmä keď väčšina kniežatstiev ostala pohanskou. Druhou dôležitou zmenou bolo nástupnícke právo. Gejza v roku 995 určil ako svojho následníka, svojho syna Štefana. Knieža si dobre uvedomovalo situáciu v krajine, v ktorej by po jeho smrti vypuklo povstanie a Štefan by ho nemal ako potlačiť. Jedným z krokov, ktoré Gejza podnikol aby si Štefan neskôr obhájil nástupníctvo, bolo jeho menovanie za Nitrianske knieža. Toto kniežatstvo bolo jedno z najsilnejších v oblasti (poväčšine kresťanské) a stalo sa silným východiskovým postavením pre nového dediča, ktorého nárok mohol byť ľahko neuznaný „konzervatívnymi“ Arpádovcami. No aby ste niekoho dosadili, musíte iného zosadiť. Práve preto niekedy okolo rokov 990 – 995 už o Gejzovom mladšom bratovi, nitrianskom kniežati Michalovi, nemáme žiadne zmienky.

Nitrianske kniežatstvo v 10. storočí. Vidíme 4 menšie kniežatstvá: Nitra, Hont, Váh a Boršod. (In. Urban a kol.: Zlatá kniha Hontu)

Nitriansko sa skladalo zo 4 menších kniežatstiev: Nitra, Váh, Hont a Boršod. Do čela týchto menších kniežatstiev si Štefan dosadil „svojich” ľudí, medzi nimi aj Poznana a Hunta. Keď Gejza v roku 997 zomrel, povstala v krajine opozícia na čele so šomoďským kniežaťom Kopáňom z rodu Arpádovcov. Mohutné ozbrojené povstanie bolo tvorené ďalšími kniežatami a pohanským ľudom, ktorý odmietal kristinizáciu. Štefan začal zhromažďovať armádu vo vojenskom tábore v Bíni, pri rieke Hron (rieka tvorila v tomto čase hranice medzi Nitrou a Hontom). Tu Štefana, pred prvým vojenským ťažením, slávnostne opásali opaskom a mečom kniežatá Hunt a Poznan. Bol to starý slovanský zvyk, zaužívaný už vo Veľkej Morave a môžeme ho chápať ako „korunováciu“ svojho panovníka (opasok = znak moci). Kniežat,á Hunt, Poznan a Orsi, poskytli Štefanovi najväčšiu vojenskú pomoc v boji proti Kopáňovmu povstaniu, za čo boli prví dvaja menovaní za telesných strážcov budúceho kráľa. Štefanova armáda porazila povstanie v bitke medzi Vesprímom a Várpalotou. Časť povstalcov sa rozutekala, no Kopáň padol v boji a na príkaz Štefana bol rozštvrtený. Následne sa Štefanovi podarilo upevniť moc v krajine a v roku 1000/ 1001 bol korunovaný kráľom. Na mape Európy tak vznikol nový štát, Uhorské kráľovstvo.

Mapa Uhorska v 11. storočí. Skromne dodám, že upevňovanie moci a vytvorenie Uhorska, ktoré vidíme na mapke trvalo niekoľko desaťročí. (In. Kontler L.: Dějiny Maďarska)

No kto bol Hunt? Vieme, že v roku 995 získal jedno zo 4 Nitrianskych kniežatstiev s centrom na hrade, ktorý si pomenoval Hont. Avšak pôvod Hunta je nejednoznačný. Podľa mena a jeho zlých či dobrých prepisov sa hodnotí, že by mohol byť Anglosas, Nemec, Slovan, ale aj rodený Staro Maďar. Jedna z najrozšírenejších téz sa však prikláňa k tomu, že bol domácim Nitranom, a teda teoreticky mohol byť aj Slovanom (teoreticky!). Minimálne v slovanskom prostredí vyrástol, keďže jeho predkovia vlastnili na území Hontu viaceré majetky. Ak bol Hunt z domáceho rodu, ktorý bol lojálny ku Arpádovcom, a k Štefanovi obzvlášť, vysvetľuje to jeho dosadenie do čela hontianskeho kniežatstva a darovanie hradu. Lojálnosť ku Štefanovi sa koniec koncov prejavila v podpore pri Kopáňovom povstaní a tá nebola zabudnutá. Hunt, ako aj jeho potomkovia, užívali titul hontianskeho župana niekoľko generácií. (Ak si ešte spomíname na vyššie spomínanú Bíňu, ležiacu pri Hrone, tak tú dostal od kráľa Huntov syn, Bíň.) Časy kedy Hont zaberal 1/4 dnešného Slovenska veľmi rýchlo pomynuli. Nitriansko sa od medzi rokmi 1001 - 1029 stalo poľským územím. Kráľ Štefan ho síce získal späť, no vďaka tomuto menšiemu územnému otrasu, mohol zrušiť starý systém kniežatstiev a vytvoriť tu nový, čím vznikli komitáty. V rámci tejto územnosprávnej zmeny sa z Hontianskeho komitátu odčlenilo stredné a horné Poiplie v prospech novovzniknutého Novohradského komitátu. Naopak ku Hontianskemu komitátu bol pripojený Liptov (ktorý neskôr pripadol Zvolenskému komitátu). Vedenie sa však nezmenilo, naďalej ho držal Hunt, ktorý sa stal prvým hontianskym županom.

Rytier Hunt je v obrázkovej kronike vyobrazený so symbolom psa. Predpokladalo sa, že má nemecký pôvod. Suvisí to s nesprávnou interpretáciou jeho mena, ktorá môže súvisieť so zlým prepisom mena Hunt na Hund (nem. pes). Pravdepodobne bol naozaj Slovan. (In: Obrázková kronika)

Rozdelené Nitriansko po územnej reforme Štefana I. (In. Ottov historický atlas Slovensko)