Hont a jeho dejiny - časopis

V uplynulých mesiacoch sa iniciatíva Hont a jeho dejiny pretvorila na občianske združenie a aktívne pracovala na vlastnom časopise. Kedy začne vychádzať a čo bude jeho obsahom?

Iniciatíva Hont a jeho dejiny funguje už nejaký ten piatok. Vytvorili sme malý autorský kolektív a spolu s príležitostnými autormi sa venujeme rôznym témam z dejín Hontu. Za relatívne krátky čas sa nám darí našimi príspevkami pravidelne oslovovať niekoľko tisíc ľudí. Zatiaľ však fungujeme len na Facebooku, čo je síce zaujímavé miesto, ale je nadišiel čas pokročiť ďalej. Záujem o dejiny Hontu, v podaní nášho autorského kolektívu, nás viedol k zamysleniu sa nad rozšírením poľa pôsobnosti na ďalšiu platformu a tou je časopis. Vlastný časopis by pre nás znamenal možnosť kvalitnejšieho sprostredkovania informácii pre verejnosť. Je to možnosť, ako sa systematicky venovať nie len dejinám Hontu ale aj jeho tradíciám, folklóru či remeslám. Popri tom by sme chceli začať zbierať a uchovávať historickú pamäť regiónu Hont.

Vydanie prvých čísiel časopisu sme sa rozhodli financovať skrz zbierku na Štartovači. S pomocou dobrých ľudí sa nám podarilo vytvoriť zbierku, ktorá začína 26. apríla a bude trvať do 26. mája 2021. Zbierka je zameraná na pokrytie základných nákladov prvých troch čísiel. Keďže sa jedná o crowdfunding, základnou odmenou za príspevky bude predplatné časopisu na rok 2021.

Zbierka na časopis prebieha na platforme www.startovac.cz

Ako bude vyzerať časopis?

Časopis Hont a jeho Dejiny by mal vychádzať každé 3 mesiace, počnúc prvým číslom, ktoré by malo vyjsť koncom júna. Prvé číslo bude možné získať len podporou projektu na štartovači. Časopis bude mať vždy veľmi jednoduchú štruktúru zloženú z okruhov: Odborné články, Historická pamäť, Remeslá a Folklór. Zároveň bude mať každé číslo dve nosné témy: hlavnú a vedľajšiu. V každom čísle budete môcť spoznať región Hont z iného uhla, nahliadnuť do jeho dejín, tradícií, remesiel či folklóru. Prvé tri čísla, ktoré si môžete predplatiť budú zamerané na:

Prvé číslo: Šľachta v 18. až 19. storočí a Kováčske remeslo

Druhé číslo: Hont v 10. až 13. storočí a Vinohradníctvo (výjde v septembri 2021)

Tretie číslo: Vianoce na Honte a Včelárstvo (výjde začiatkom decembra 2021)

Inoformačný letáčik k časopisu a obálka prvého čísla

V minulosti bol Hont jedným z najpokrokovejších regiónov. Hontianska stolica bola medzi prvými siedmymi, ktoré dostali erbové právo. Bola sídlom mnohých šľachtických rodov, a keď niekto povedal, že pochádza z Hontianskej stolice, niečo to znamenalo. Dnes mnohí ani nevedia, čo je to Hont a tobôž, že v ňom bývajú alebo z neho pochádzajú. Písaným slovom môžeme veľmi ľahko a jednoducho začať s nápravou tejto situácie. Ale facebook nestačí, a aby sme mali kde písať, potrebujeme podporu dobrých ľudí, ktorí chcú získať širší prehľad o Honte a pomôcť mu aby sa naň nezabudlo.

Niekoľko odmien, ktoré možno získať podporou nášho projektu.