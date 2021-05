Časopis Hont a jeho dejiny – vyzerá to sľubne

25. apríla sme spustili na startovaci zbierku na časopis Hont a jeho dejiny. Zbierka na časopis sa blíži ku koncu. Ako sa nám darí a akú vidím paralelu medzi zbierkou našou facebookovou stránkou?

V polovici októbra 2020 som založil facebookovú stránku s názvom Hont a jeho dejiny. Mal som malú dušičku, že svojimi príspevkami o dejinách Hontu oslovím niekoľko málo ľudí, ktorých by dejiny Hontu v mojom podaní mohli zaujímať. To bol ten krátkodobí cieľ. No v škole nás učili dávať si aj dlhodobé ciele a myslel som, že keď o nejaký ten rok budem mať 500 až 1000 sledovateľov, bude to obrovský úspech. Tento „dlhodobý“ cieľ sa naplnil za 2 až 4 mesiace. Dokonca môj projekt oslovil iných autorov, ktorí mali záujem písať o dejinách Hontu spolu so mnou. Problémom sa však postupne stal sám facebook, lebo čím viac sme písali tým viac sme zisťovali, že facebook jednoducho nestačí. Tak mi napadol časopis, pravidelné periodikum, v ktorom by priestor pre články o dejinách Hontu našli nie len laickí, ale aj odborní, bádatelia histórie Hontu. Časopis, ktorý by už bol vážnym krokom ku obnoveniu záujmu o Hont, ako región s bohatou históriou a ešte bohatšou kultúrou. No a ku histórii neodmysliteľne patria remeslá, folklór a historická pamäť, ktoré v našom časopise tiež majú svoje miesto.

Jaroslav Hanko: Posledná modrokamenská grófka (Foto: Christián Ďuriš)

Projekt časopisu je na tom veľmi podobne ako bola facebooková stránka. Po niekoľko týždňových prípravách som spustil na platforme www.startovac.sk projekt, v ktorom som si dal za cieľ vyzbierať potrebné financie na vytlačenie prvých troch čísiel časopisu za 30 dní. Tieto financie sa podarilo vyzbierať už za 15 dní trvania projektu, čo je v mojich očiach opäť jedno veľké Wau. Podporovatelia však stále pribúdajú, za čo sme im veľmi vďační, a preto sme sa rozhodli vytvoriť pre nich súťaž. Každý, kto náš projekt podporil, alebo do konca zbierky ešte podporí, je automaticky zaradený do súťaže o skvelú knižku Posledná modrokamenská grófka. Troch výhercov vyžrebujeme vo videu, v ktorom sa zároveň poďakujeme za tak širokú podporu a povieme si čo ďalej.

Ukážka z prvého čísla časopisu Hont a jeho dejiny

Časopis budeme vydávať cez rovnomenné OZ, ktoré sme vytvorili všeobecne na podporu hontianskeho regiónu a našich plánovaných aktivít v ňom. Roboty je tu vskutku veľa, ale tých nápadov máme tiež dostatok. Prečo však stále ten plurál? Pretože som v tejto iniciatíve nikdy nebol sám. Jedna vec je niečo napísať a druhou je napísať to gramaticky správne. Práve s tým druhým mi od začiatku pomáhala moja drahá polovička, Evka. Hont jej však učaroval na toľko, že sa mi ju podarilo aktívne zapojiť do tejto iniciatívy a myslím, že je správnou osobou na čele nášho občianskeho združenie. So svojimi skúsenosťami a know-how bude zároveň aj výborná šéfredaktorka časopisu Hont a jeho dejiny.

Obsah prvého čísla nášho časopisu

Štatút našej súťaže - ak by to niekoho zaujímalo